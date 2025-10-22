Milano 12:02
42.426 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:02
9.505 +0,82%
Francoforte 12:02
24.287 -0,18%

Francoforte: Renk sale verso 71,2 Euro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Renk, che tratta in rialzo del 5,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Renk rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 71,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 68,25. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 74,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
