Male Teamviewer sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Teamviewer, che perde terreno, mostrando una discesa del 18,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro di medio periodo di Teamviewer ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 7,22 Euro. Primo supporto individuato a 6,48. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 7,96.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
