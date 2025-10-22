New York: brillante l'andamento di AppLovin

(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.
L'andamento di AppLovin
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per AppLovin
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 560 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 571,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 553,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)