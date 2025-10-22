Milano
17:21
42.231
-0,98%
Nasdaq
17:22
24.905
-0,88%
Dow Jones
17:22
46.768
-0,33%
Londra
17:22
9.527
+1,06%
Francoforte
17:21
24.158
-0,71%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 17.38
Home Page
/
Notizie
/ New York: movimento negativo per Verizon Communication
New York: movimento negativo per Verizon Communication
Migliori e peggiori
,
In breve
22 ottobre 2025 - 16.10
Sottotono il
gestore telefonico
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
Titoli e Indici
Verizon Communications
-0,40%
