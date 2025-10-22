Milano 17:22
42.214 -1,02%
Nasdaq 17:22
24.905 -0,88%
Dow Jones 17:22
46.768 -0,33%
Londra 17:22
9.527 +1,06%
Francoforte 17:22
24.147 -0,75%

New York: seduta difficile per Teledyne Technologies

Si muove in perdita il fornitore di prodotti elettronici e sistemi satellitari per l'industria aerospaziale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,93% sui valori precedenti.
