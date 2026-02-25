Milano
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 16.44
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta molto difficile per Mosaic
New York: seduta molto difficile per Mosaic
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 16.10
Ribasso per il
produttore di fertilizzanti
, che tratta in perdita del 6,42% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Mosaic
-5,72%
Altre notizie
