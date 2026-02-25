Milano 16:27
New York: seduta molto difficile per Mosaic

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il produttore di fertilizzanti, che tratta in perdita del 6,42% sui valori precedenti.
