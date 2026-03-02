Milano
17:28
46.254
-2,03%
Nasdaq
17:28
24.824
-0,55%
Dow Jones
17:28
48.714
-0,54%
Londra
17:28
10.774
-1,25%
Francoforte
17:27
24.649
-2,51%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.44
New York: seduta difficile per AES
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 16.10
Retrocede molto il
fornitore globale di energia elettrica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 17,10%.
Titoli e Indici
AES
-17,36%
