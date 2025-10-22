Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:53
24.868 -1,03%
Dow Jones 21:53
46.591 -0,71%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Quanta Services in discesa a New York

Migliori e peggiori
Quanta Services in discesa a New York
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,87%.

La tendenza ad una settimana di Quanta Services è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Quanta Services è in rafforzamento con area di resistenza vista a 435,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 396,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 473,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```