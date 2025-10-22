Quanta Services in discesa a New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,87%.
La tendenza ad una settimana di Quanta Services
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Quanta Services
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 435,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 396,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 473,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)