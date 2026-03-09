New York: allunga il passo Quanta Services

(Teleborsa) - Brilla la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale
, che passa di mano con un aumento del 4,35%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Quanta Services
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Quanta Services
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Quanta Services
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 574,6 USD. Primo supporto a 542. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 520,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)