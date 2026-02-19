Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 20:18
24.769 -0,52%
Dow Jones 20:18
49.351 -0,63%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: si muove a passi da gigante Quanta Services

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Quanta Services
Prepotente rialzo per la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
Condividi
```