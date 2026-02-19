Milano
17:35
45.794
-1,22%
Nasdaq
20:18
24.769
-0,52%
Dow Jones
20:18
49.351
-0,63%
Londra
17:35
10.627
-0,55%
Francoforte
17:35
25.044
-0,93%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 20.35
New York: si muove a passi da gigante Quanta Services
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 20.00
Prepotente rialzo per la
società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale
, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Quanta Services
+4,90%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto