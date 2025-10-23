Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Risultato negativo per l'Eurostoxx 50, con una flessione dello 0,84%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.682. Primo supporto a 5.602. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5.565.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
