Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato +0,04%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.145. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.074. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
