Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta debole per il maggiore indice americano, con chiusura in calo a 6.699,4.

Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.746,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.640,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.853,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
