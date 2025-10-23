Milano 22-ott
0 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 +0,93%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,29%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.913,76 punti

Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,29%, a quota 3.913,76 in apertura.
