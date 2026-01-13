Milano 12-gen
45.732 +0,03%
Nasdaq 12-gen
25.788 +0,08%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 12-gen
10.141 +0,16%
Francoforte 12-gen
25.405 +0,57%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.165,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,09%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,09%, dopo aver aperto a 4.165,29.
