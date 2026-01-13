Milano
12-gen
45.732
+0,03%
Nasdaq
12-gen
25.788
+0,08%
Dow Jones
12-gen
49.590
+0,17%
Londra
12-gen
10.141
+0,16%
Francoforte
12-gen
25.405
+0,57%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 03.29
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,09%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,09%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.165,29 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 02.38
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,09%, dopo aver aperto a 4.165,29.
Argomenti trattati
Borsa
(1053)
