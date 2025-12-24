Milano 23-dic
44.607 +0,03%
Nasdaq 23-dic
25.588 +0,50%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 23-dic
9.889 +0,24%
Francoforte 23-dic
24.340 +0,23%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,76%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,76%, dopo aver aperto a 3.919,98.
