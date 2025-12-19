Milano
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,35%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.876,37 punti
In breve
,
Finanza
19 dicembre 2025 - 02.38
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,35%, a quota 3.876,37 in apertura.
Condividi
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto