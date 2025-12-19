Milano 18-dic
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,35%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.876,37 punti

Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,35%, a quota 3.876,37 in apertura.
