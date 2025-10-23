Milano
13:33
42.472
+0,62%
Nasdaq
22-ott
24.879
-0,99%
Dow Jones
22-ott
46.590
-0,71%
Londra
13:33
9.576
+0,64%
Francoforte
13:33
24.149
-0,01%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 13.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1601 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1601 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
23 ottobre 2025 - 11.30
Euro a 1,1601 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,16 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1618 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1613 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,19%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1635 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1624 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1606 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1623 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1688 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1665 dollari alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto