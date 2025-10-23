Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Rheinmetall AG
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.798 Euro. Supporto stimato a 1.779,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.816,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)