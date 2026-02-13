Milano 14:14
Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in utile del 2,06% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.568,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.642,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.524,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
