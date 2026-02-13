Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta in utile del 2,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.568,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.642,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.524,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)