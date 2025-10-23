GOLD del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,75% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4.268,9. Primo supporto visto a 4.006,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3.919,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)