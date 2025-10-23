Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:03
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:03
46.621 +0,06%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: luce verde per West Pharmaceutical Services

Migliori e peggiori
New York: luce verde per West Pharmaceutical Services
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di componenti per siringhe, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a West Pharmaceutical Services rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, West Pharmaceutical Services è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 322,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 300,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 345.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```