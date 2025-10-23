New York: luce verde per West Pharmaceutical Services

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di componenti per siringhe
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,50%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a West Pharmaceutical Services
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, West Pharmaceutical Services
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 322,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 300,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 345.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)