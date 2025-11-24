Milano 13:29
42.291 -0,87%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:29
9.561 +0,22%
Francoforte 13:29
23.219 +0,55%

Amsterdam: luce verde per ArcelorMittal

Effervescente il produttore di acciaio, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
