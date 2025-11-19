Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:51
24.644 +0,58%
Dow Jones 21:51
46.121 +0,06%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Migliori e peggiori, In breve
Bunge scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per il gruppo agroalimentare americano, che passa di mano in perdita del 4,87%.
