Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:03
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:03
46.621 +0,06%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: performance negativa per IBM

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per IBM
(Teleborsa) - Retrocede la "Big Blue", con un ribasso del 3,65%.

La tendenza ad una settimana di IBM è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve dell'azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 281,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 268. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 295,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```