New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Retrocede la "Big Blue"
, con un ribasso del 3,65%.
La tendenza ad una settimana di IBM
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'azienda di Armonk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 281,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 268. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 295,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)