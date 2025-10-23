Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:05
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:05
46.625 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: si concentrano le vendite su Verizon Communication

Si muove verso il basso il gestore telefonico, con una flessione del 2,45%.
