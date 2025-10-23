Milano 13:36
42.454 +0,58%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:36
9.574 +0,62%
Francoforte 13:36
24.142 -0,04%

Oro: 4.121,75 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.121,75 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.121,75 dollari l'oncia (+0,61%) alle 11:30.
Condividi
```