Milano
16:50
46.860
+0,95%
Nasdaq
16:50
25.069
-1,06%
Dow Jones
16:50
49.618
+0,76%
Londra
16:50
10.446
+1,28%
Francoforte
16:50
24.680
-0,41%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 17.06
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 5.014,18 dollari alle 15:40
Oro: 5.014,18 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
04 febbraio 2026 - 15.40
L'Oro vale 5.014,18 dollari l'oncia (+1,36%) alle 15:40.
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,84%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto