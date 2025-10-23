Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

PALLADIUM del 22/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.469,7 con primo supporto visto a 1.380,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.350,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
