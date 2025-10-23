PALLADIUM del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.469,7 con primo supporto visto a 1.380,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.350,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)