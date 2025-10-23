Petrolio in rally con sanzioni USA a oil company russe

Brent

(Teleborsa) - Petrolio in rialzo sulle principali piazze internazionali, di riflesso alle nuove sanzioni USA alla Russia. Il Presidente americano Donald Trump ha annunciato sanzioni che colpiscono le big petrolifere Roseneft e Lukoil. Per tutta risposta, il greggio è rimbalzato dai minimi: il future di dicembre sulè balzato dopo l'annuncio delle sanzioni e quota stamattina 64,81 dollari al barile, in rialzo del 3,56% dopo aver toccato un massimo oltre i 65 dollari; il WTI, che scambia a 60,65 dollari al barile, in aumento del 3,68%.Le nuove sanzioni contro la Russia sono state annunciate dal, dopo aver, per fare pressione sul leader russo ed indurlo a porre fine alla guerra in Ucraina. "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare", ha spiegato il leader statunitense, aggiungendo "ho pensato che fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia".Di recente, Trump ha anche cercato di fareper porre fine agli acquisti di petrolio russo, dal momento che Nuova Delhi è uno dei maggiori acquirenti del greggio russo.L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) delha annunciato ieri lecontro la Russia, "a causa della mancanza di un serio impegno da parte della Russia in un processo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina". "Le azioni odierne- spiega una nota del Tesoro USA - e riducono la capacità del Cremlino di reperire risorse per la sua macchina bellica e sostenere la sua economia indebolita"."Dato il rifiuto del Presidente Putin di, il Tesoro sta sanzionando le due maggiori compagnie petrolifere russe che finanziano la macchina bellica del Cremlino", ha spiegato il, dicendosi "pronto a intraprendere ulteriori azioni, se necessario, per sostenere gli sforzi del Presidente Trump per porre fine a un'altra guerra".Le sanzioni. Rosneft è una società energetica verticalmente integrata specializzata nell'esplorazione, estrazione, produzione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio, gas naturale e prodotti petroliferi. Lukoil è impegnata nell'esplorazione, produzione, raffinazione, commercializzazione e distribuzione di petrolio e gas in Russia e a livello internazionale.Le due compagnie sono state colpite "per aver operato nel settore energetico della Federazione Russa", ma il Dipartimento del Tesoro USA ha individuato, controllate direttamente o indirettamente con ua partecipaizone di almeno il 50% del capitale , che vengono bloccate al pari delle controllanti.