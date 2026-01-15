Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Andamento piatto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che propone sul finale un +0,03%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,34, mentre il primo supporto è stimato a 63,65. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,03.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)