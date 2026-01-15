Milano 9:45
45.762 +0,25%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:45
10.190 +0,05%
25.270 -0,07%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Andamento piatto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che propone sul finale un +0,03%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,34, mentre il primo supporto è stimato a 63,65. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,03.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
