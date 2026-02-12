Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Nuovo spunto rialzista per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +0,96%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 70,43. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 68,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,72.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)