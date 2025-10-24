Milano 13:05
42.294 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:06
9.570 -0,09%
Francoforte 13:05
24.190 -0,07%

Francoforte: andamento rialzista per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Kion
Bene Kion, con un rialzo dell'1,87%.
Condividi
```