GOLD del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo giallo, con una variazione percentuale dello 0,78%.
Le implicazioni di medio periodo dell'oro confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4.290,3 con primo supporto visto a 4.028,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3.930.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)