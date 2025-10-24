Milano 10:03
42.339 -0,10%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:03
9.585 +0,07%
Francoforte 10:02
24.184 -0,10%

GOLD del 23/10/2025

Finanza
GOLD del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo giallo, con una variazione percentuale dello 0,78%.

Le implicazioni di medio periodo dell'oro confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4.290,3 con primo supporto visto a 4.028,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3.930.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
