Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:27
25.389 +1,16%
Dow Jones 18:27
47.276 +1,16%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: AppLovin in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: AppLovin in rally
Brilla la piattaforma tecnologica di applicazioni, che passa di mano con un aumento del 5,26%.
Condividi
```