Milano 16:32
46.905 +0,93%
Nasdaq 16:32
24.809 -0,81%
Dow Jones 16:32
48.955 -1,35%
Londra 16:32
10.694 +0,06%
Francoforte 16:32
25.055 -0,82%

Crolla a New York AppLovin

Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 7,25% sui valori precedenti.
