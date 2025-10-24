Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:27
25.389 +1,16%
Dow Jones 18:27
47.276 +1,16%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: balza in avanti IBM

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti IBM
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della "Big Blue", con una variazione percentuale del 3,57%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk rispetto all'indice.


Tecnicamente, il colosso dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 300,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 286. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 315,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```