New York: balza in avanti IBM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della "Big Blue"
, con una variazione percentuale del 3,57%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk
rispetto all'indice.
Tecnicamente, il colosso dell'IT
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 300,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 286. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 315,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)