Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:47
25.382 +1,13%
Dow Jones 20:47
47.258 +1,12%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

New York: Charles River Laboratories International, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Charles River Laboratories International, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Ottima performance per Charles River Laboratories International, che scambia in rialzo del 4,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Charles River Laboratories International rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Charles River Laboratories International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 201,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 193,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 209,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```