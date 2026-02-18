New York: perdite consistenti per Charles River Laboratories International

Charles River Laboratories International

S&P-500

Charles River Laboratories International

Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,07%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 147,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 156,3. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 142,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)