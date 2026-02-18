Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per Charles River Laboratories International
(Teleborsa) - Ribasso per Charles River Laboratories International, che passa di mano in perdita del 4,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charles River Laboratories International, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 147,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 156,3. Il peggioramento di Charles River Laboratories International è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 142,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
