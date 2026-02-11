Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:10
25.141 +0,05%
Dow Jones 19:10
50.070 -0,24%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International
Si muove in perdita Charles River Laboratories International, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,92% sui valori precedenti.
Condividi
```