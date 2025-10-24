Milano
15:54
42.436
+0,13%
Nasdaq
15:54
25.328
+0,92%
Dow Jones
15:54
47.102
+0,79%
Londra
15:54
9.601
+0,23%
Francoforte
15:53
24.221
+0,05%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 16.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.113,46 dollari alle 15:40
Oro: 4.113,46 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
24 ottobre 2025 - 15.40
L'Oro vale 4.113,46 dollari l'oncia (-0,31%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.108,25 dollari alle 08:30
Oro: 3.745,55 dollari alle 08:30
Oro: 3.757,26 dollari alle 15:40
Oro: 4.202,7 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,57%
Altre notizie
Oro: 3.823,1 dollari alle 15:40
Oro: 4.078,24 dollari alle 15:40
Oro: 4.140,91 dollari alle 11:30
Oro: 4.038,38 dollari alle 11:30
Oro: 3.845,55 dollari alle 19:30
Oro: 4.112,18 dollari alle 19:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto