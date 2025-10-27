Milano 16:33
42.926 +1,03%
Nasdaq 16:33
25.754 +1,56%
Dow Jones 16:33
47.447 +0,51%
Londra 16:33
9.644 -0,02%
Francoforte 16:33
24.256 +0,07%

Cambi: euro a 1,1639 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1639 dollari alle 15:41
Euro a 1,1639 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```