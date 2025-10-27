GOLD del 26/10/2025

Milano 16:36
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:36
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:36
47.466 +0,55%
Londra 16:36
9.645 -0,01%
Francoforte 16:36
24.265 +0,10%

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Chiusura in rosso per il metallo giallo, che termina la seduta segnando un calo dello 0,81%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4.110,5. Primo supporto a 4.063,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4.047,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
