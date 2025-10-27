Milano 16:38
42.928 +1,04%
Nasdaq 16:38
25.750 +1,55%
Dow Jones 16:38
47.460 +0,54%
Londra 16:38
9.643 -0,02%
Francoforte 16:38
24.257 +0,07%

New York: andamento negativo per Revvity

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Revvity
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, con un ribasso del 3,32%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Revvity subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Revvity rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 97,69 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 94,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```