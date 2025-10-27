Milano 27-ott
New York: i venditori si accaniscono su Western Digital

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un -4,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 130,4 USD. Rischio di discesa fino a 120,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 140,3.

