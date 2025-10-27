New York: i venditori si accaniscono su Western Digital

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che mostra un -4,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 130,4 USD. Rischio di discesa fino a 120,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 140,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)