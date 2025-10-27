Milano 16:39
42.922 +1,02%
Nasdaq 16:39
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:39
47.458 +0,53%
Londra 16:39
9.642 -0,03%
Francoforte 16:39
24.257 +0,07%

New York: scambi negativi per Roper Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Roper Technologies
Rosso per l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, che sta segnando un calo del 2,40%.
Condividi
```