New York: giornata depressa per Roper Technologies

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, in flessione del 2,69% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Roper Technologies è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Roper Technologies, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 354,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 366,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 349.

