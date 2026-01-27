Roper Technologies, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda nordamericana specializzata in software industriale
, che mostra un -11,96%.
Lo scenario su base settimanale di Roper Technologies
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Roper Technologies
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 377 USD. Supporto a 348,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 405,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)