New York: scatto rialzista per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di componenti elettronici
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,08%.
Lo scenario su base settimanale di ON Semiconductor
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ON Semiconductor
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ON Semiconductor
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 54,44 USD. Primo supporto a 51,37. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 49,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)