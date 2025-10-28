Milano 17:35
Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Unite Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unite Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Unite Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,908 sterline. Supporto a 5,773. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,043.

