Londra: performance negativa per Unite Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito
, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unite Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Unite Group
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,908 sterline. Supporto a 5,773. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,043.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)