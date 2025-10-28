Londra: performance negativa per Unite Group

società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito

Unite Group

FTSE 100

Unite Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,908 sterline. Supporto a 5,773. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,043.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)